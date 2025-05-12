Официально: Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу

Итальянец Карло Анчелотти станет новым главным тренером сборной Бразилии по футболу, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Бразильской конфедерации футбола (CBF).

О назначении 65-летнего специалиста объявил президент CBF Эдналдо Родригес. Планируется, что Анчелотти будет возглавлять сборную Бразилии до чемпионата мира 2026 года включительно. Он приступит к работе уже в ближайших матчах отборочного цикла с Эквадором и Парагваем, которые пройдут в июне.

"Привлечение Карло Анчелотти к руководству сборной Бразилии — это больше, чем стратегический шаг. Это заявление миру о том, что мы полны решимости вернуть себе первое место на пьедестале. Он величайший тренер в истории, и теперь он возглавляет величайшую национальную сборную на планете. Вместе мы напишем новые славные главы для бразильского футбола", — сказал Родригес.

На данный момент Анчелотти продолжает работу во главе мадридского "Реала". Ожидается, что вскоре итальянец покинет испанский клуб. Его преемником на посту главного тренера "Реала" с высокой вероятностью станет испанец Хаби Алонсо, который по окончании сезона уйдет из немецкого "Байера".

Сборная Бразилии станет первой национальной командой в тренерской карьере Анчелотти. Ранее он, помимо "Реала", работал в итальянских "Реджане", "Парме", "Ювентусе" и "Наполи", английских "Челси" и "Эвертоне", французском "ПСЖ" и немецкой "Баварии".

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