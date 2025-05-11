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Голевая передача казахстанца Самородова не спасла его команду от поражения в чемпионате России

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Грозненский "Ахмат", за который выступает казахстанский футболист Максим Самородов, продлил безвыигрышную серию в чемпионате России, передает корреспондент NUR.KZ.

В воскресенье команда из Чечни встретилась на выезде с тольяттинским "Акроном" в рамках 28-го тура. Матч на "Солидарность Арене" в Самаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

В составе победителей по мячу забили российский форвард Дмитрий Пестряков (17 минута), боснийский нападающий Ифет Джаковац (45+4) и российский вингер Владимир Хубулов (85). "Акрон" доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления кабо-вердинского форварда Беншимола (90+6).

У "Ахмата" голами отметились марокканский полузащитник Амин Талал (8) и российский нападающий Георгий Мелкадзе (72). Второй мяч был забит после передачи Самородова. Форвард сборной Казахстана выполнил результативный разрезающий пас в штрафную площадь соперника.

Теперь в активе 22-летнего Самородова семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 28 матчах в составе "Ахмата" во всех турнирах.

Грозненцы с 24 очками остались на 13-й позиции в таблице, то есть в зоне стыковых игр за право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Они не могут победить уже в четырех матчах чемпионата подряд — ничья и три поражения.

"Акрон" с 35 баллами занимает девятое место в Российской премьер-лиге. До конца сезона РПЛ осталось два тура.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243838-golevaya-peredacha-kazahstanca-samorodova-ne-spasla-ego-komandu-ot-porazheniya-v-chempionate-rossii/