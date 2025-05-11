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Гол защитника сборной Казахстана принес "Актобе" победу над "Елимаем" в матче КПЛ

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матч "Актобе" - "Елимай"
матч "Актобе" - "Елимай". Фото: пресс-служба ФК Актобе

Футбольный клуб "Актобе" на своем поле минимально обыграл семейский "Елимай" в матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходил на Центральном стадионе в Актобе и завершился победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте встречи забил защитник национальной сборной Казахстана и актюбинского клуба Алибек Касым.

Победа позволила "Актобе" набрать 19 очков и сместить со второго места турнирной таблицы КПЛ "Астану", которая вчера проиграла костанайскому "Тоболу".

"Елимай" после восьми матчей опустился на седьмую строчку, имея в своем активе 13 баллов.

В девятом туре 14 мая команда из Актобе сыграет также на своем поле против кызылординского "Кайсара". Семейчане на выезде проведут встречу против петропавловского "Кызылжара".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243778-gol-zashchitnika-sbornoy-kazahstana-prines-pobedu-aktobe-nad-elimaem-v-matche-kpl/