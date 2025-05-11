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Разгромом со счетом 5:0 завершился матч "Кайсара" против "Ордабасы" в чемпионате Казахстана по футболу

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Нападающий ФК "Ордабасы" Эвертон
Нападающий ФК "Ордабасы" Эвертон. Фото: пресс-служба ФК "Ордабасы"

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле обыграл кызылординский "Кайсар" в матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась победой хозяев поля с разгромным счетом 5:0.

Счет на 18-й минуте открыл бразильский нападающий "Ордабасы" Эвертон. Затем казахстанский защитник кызылординцев Карам Султанов ошибся в штрафной зоне и отправил мяч в свои ворота.

В концовке второго тайма футболисты из Шымкента отличились еще дважды. Молдовский защитник Виктор Мудрак реализовал пенальти, а затем казахстанский хавбек Еркебулан Тунгышбаев забил четвертый мяч. Точку в матче поставил защитник сборной Казахстана Сергей Малый, который отправил пятый гол в ворота кызылординцев.

Победа позволила шымкентцам набрать 14 очков и подняться на шестую строчку в турнирной таблице.

"Кайсар" же после четырех поражений опустился на 12-ю строчку в Казахстанской премьер-лиги, набрав четыре балла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2243775-razgromnym-porazheniem-zavershilsya-match-kaysara-protiv-ordabasy-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/