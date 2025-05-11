"Окжетпес" обыграл "Жетысу" в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на выезде одержал победу над талдыкорганским "Жетысу" в матче восьмого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Жетысу" и завершился победой гостей поля со счетом 3:1.

Первый гол был забит на 27-й минуте встречи. Казахстанский нападающий "Окжетпеса" Даурен Жумат открыл счет. На 30-й минуте первого тайма отечественный защитник талдыкорганцев Аслан Ахмедов помог своей команде отыграться.

Во втором тайме гости отличились еще дважды. Авторами забитых мячей стали казахстанские полузащитники Дамир Марат (58 минута) и Санжар Сатанов (74).

Победа позволила команде из Кокшетау набрать 14 очков и расположиться на пятом месте в турнирной таблице. "Жетысу" же с четырьмя баллами на данный момент находится на 12-й строчке в КПЛ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.