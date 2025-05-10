"Туран" выиграл третий матч в чемпионате Казахстана по футболу

Туркестанский футбольный клуб "Туран" одержал минимальную победу над "Атырау" в матче восьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходил на "Туркестан Арене" и завершился победой хозяев поля со минимальным счетом 1:0.

Единственный гол на 41-й минуте встреч забил казахстанский нападающий "Турана" Абылайхан Жумабек, которому ассистировал узбекистанский полузащитник Шохбоз Умаров.

Третья победа позволила команде из Туркестана набрать 11 очков и подняться шестую строчку в Казахстанской премьер-лиге.

"Атырау" потерпел девятое поражение и на данный момент располагается на 13-м месте в таблице чемпионата Казахстана по футболу.

Следующий матч "Туран" проведет 14 мая также на домашнем поле против костанайского "Тобола". "Атырау" 17 мая примет у себя талдыкорганский "Жетысу".

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