ФИФА увеличила количество команд на чемпионате мира по футболу

Количество команд на женском чемпионате мира будет увеличено до 48, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА).

Совет ФИФА единогласно принял соответствующее решение. Однако расширение произойдет не на следующем чемпионате мира в 2027 году, а в 2031 году. На ближайшем турнире выступят 32 команды.

Как отметили в ФИФА, данное решение "значительно расширит представительство, предоставив большему числу стран и игроков доступ к элитным соревнованиям и ускорив инвестиции в женский футбол во всем мире".

Новый формат будет подразумевать разделение участников на 12 групп. Общее количество матчей увеличится с 64 до 104, а продолжительность турнира вырастет на неделю.

Напомним, ближайший мужской чемпионат мира, который пройдет в 2026 году, станет первым с участием 48 национальных команд.

Кроме того, в ФИФА утвердили пересмотренный Дисциплинарный кодекс по борьбе с расизмом, а также одобрили стратегию действий по женскому футболу в Афганистане и создание соответствующей сборной беженок.

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