"Зенит" без Алипа одержал победу и продолжил борьбу за золото РПЛ

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, одержали домашнюю победу над "Пари Нижним Новгородом" в матче РПЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 27-го тура. Матч на "Газром Арене" завершился волевой победой хозяев поля со счетом 2:1.

Гости вышли вперед благодаря голу Вячеслава Грулева (14 минута). После перерыва "Зенит" смог забить два мяча — дубль оформил Александр Соболев (54, 83). Защитник сборной Казахстана Алип провел весь матч на скамейке запасных.

Победа позволила петербургской команде набрать 57 баллов и сохранить отставание в четыре очка от лидирующего "Краснодара". "Зенит" же занимает второе место в таблице и за три тура до конца чемпионата имеет шансы на золото.

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