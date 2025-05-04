"Тобол" на последних минутах вырвал победу в матче КПЛ с "Кызылжаром"

Футболисты костанайского "Тобола" одержали домашнюю победу над петропавловским "Кызылжаром" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках седьмого тура. Матч на "Тобол Арене" завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
В первом тайме костанайцы вышли вперед усилиями белорусского нападающего Николая Сигневича (27 минута). Ответный мяч гостей забил черногорский полузащитник Дарко Зорич (43), которому ассистировал казахстанский хавбек Руслан Валиуллин.
Решающим стал эпизод в концовке, когда ворота соперника поразил бразильский полузащитник хозяев поля Виктор Брага (89).
Победа позволила "Тоболу" набрать 14 очков, обогнать семейский "Елимай" и подняться на четвертое место. "Кызылжар" с восемью баллами остался на девятой позиции.
В следующем туре петропавловцы примут жезказганский "Улытау", а костанайцы сыграют на выезде с "Астаной".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241879-tobol-na-poslednih-minutah-vyrval-pobedu-v-matche-kpl-s-kyzylzharom/