"Елимай" потерял очки в матче против "Окжетпеса" в чемпионате Казахстана по футболу

Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" одержал выездную победу над семейским "Елимаем" в рамках седьмого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча седьмого тура прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:2.

Первый гол был забит на 15-й минуте первого тайма. Нападающий "Окжетпеса" Даурен Жумат с передачи Арсена Аширбека вывел свою команду вперед.

Во второй половине кокшетауский коллектив смог удвоить преимущество. На 62-й минуте матча Алияр Мухаммад реализовал пенальти в ворота семейчан.

Для "Окжетпеса" эта третья победа в сезоне. На данный момент они идут на шестом месте, имея в своем активе 11 очков.

"Елимай" продолжает удерживать четвертую строчку, набрав 13 баллов в КПЛ.

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