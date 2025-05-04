Казахстанский футболист Оразов отыграл рекордное количество минут в чемпионате Дании в 2025 году

Футболисты "Силькеборга", за который выступает казахстанец Рамазан Оразов, сыграли вничью с "Вайле" в рамках чемпионата Дании, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках плей-офф за право остаться в высшем дивизионе. Матч на домашнем стадионе "Силькеборга" завершился со счетом 1:1.

Сначала у хозяев отличился датский полузащитник Тонни Адамсен (9 минута), затем у гостей ответный мяч забил греческий форвард Димитрис Эммануилидис.

Оразов вновь начал встречу на скамейке запасных. На замену полузащитник сборной Казахстана вышел на 76-й минуте. За отведенное время он не отметился результативными действиями не получил дисциплинарных взысканий.

Для Оразова это наибольшее количество сыгранных минут в чемпионате Дании в 2025 году. Ранее он в рамках нынешнего календарного года не проводил на поле более десяти минут.

Благодаря ничьей "Силькеборг" набрал 43 очка. На данный момент команда лидирует в рамках плей-офф.

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