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Саудовский "Аль-Ахли" впервые выиграл азиатскую Лигу чемпионов

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Футболисты "Аль-Ахли" в финале ЛЧ 2024/25
Футболисты "Аль-Ахли". Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футбольный клуб "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии стал победителем азиатской Лиги чемпионов сезона 2024/25 и впервые выиграл этот трофей, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающие стадии плей-офф главного клубного турнира региона прошли в Джидде (Саудовская Аравия). Соперником "Аль-Ахли" по финалу был японский "Кавасаки Фронтале".

Команда из Джидды одержала "сухую" победу со счетом 2:0 благодаря забитым мячам бразильского защитника Вендерсона Галено (35 минута) и ивуарийского полузащитника Франка Кессье (41). Голевые передачи в обоих эпизодах отдал бразильский форвард Роберто Фирмино.

Таким образом, "Аль-Ахли" впервые в истории стал победителем азиатской Лиги чемпионов. Ранее команда дважды уступала в финалах. "Кавасаки Фронтале" впервые дошел до решающего матча этого турнира.

Лучшим бомбардиром розыгрыша стал саудовский форвард Салем Аль-Давсари из "Аль-Хиляля" (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), который забил десять мячей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241723-saudovskiy-al-ahli-vpervye-vyigral-aziatskuyu-ligu-chempionov/