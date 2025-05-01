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"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" выиграли первые полуфинальные матчи Лиги Европы

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Португальский футболист Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш. Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

В ночь на пятницу, 2 мая, по казахстанскому времени прошли первые полуфинальные встречи Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

В одном из двухматчевых противостояний соперничают английский "Тоттенхэм" и норвежский "Буде-Глимт". Их первая встреча прошла в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

Голами в составе "Тоттенхэма" отметились Бреннан Джонсон (1 минута), Джеймс Мэддисон (34) и Доминик Соланке (61), который реализовал пенальти. Единственный мяч норвежской команды забил Ульрик Салтнес (83).

В параллельной встрече английский "Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил испанский "Атлетик" из Бильбао со счетом 3:0 благодаря голу Каземиро (30) и дублю Бруну Фернандеша (37, 45), который первый гол оформил с пенальти. У хозяев поля красную карточку получил Дани Вивиан (35).

Ответные матчи в этих противостояниях пройдут 8 мая. Победители по сумме двух встреч выйдут в финал Лиги Европы, который запланирован на 21 мая. Решающий матч примет стадион "Сан-Мамес" в Бильбао.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2241153-tottenhem-i-manchester-yunayted-vyigrali-pervye-polufinalnye-matchi-ligi-evropy/