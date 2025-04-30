Алип помог "Зениту" обыграть ЦСКА в Кубке России по футболу

Футболисты санкт-петербургского "Зенита", за который выступает казахстанец Нуралы Алип, обыграли московский ЦСКА в Кубке России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках двухматчевого противостояния в финале Пути РПЛ. Первая игра прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми мячами отметились колумбийский форвард Матео Кассьерра (17 минута) и российский нападающий Александр Мостовой (57), который реализовал пенальти.

Алип вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу. Результативными действиями защитник сборной Казахстана не отметился.

Ответный матч между "Зенитом" и ЦСКА пройдет 14 мая. Победитель по сумме двух встреч сыграет за Кубок России с "Ростовом" или московским "Спартаком".

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