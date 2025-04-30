Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить российский клуб

Экс-наставник национальной сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов может возглавить московский "Локомотив", передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

Как сообщает источник, нынешний рулевой футбольного клуба «Локомотив» Михаил Галактионов может в ближайшее время покинуть свой пост.

Это может произойти, если железнодорожники уступят «Ростову» во втором этапе Кубка России и вылетят из турнира. Основными кандидатами на замену Галактионову считаются Станислав Черчесов, Владимир Федотов и Дмитрий Хохлов.

Напомним, Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года и проработал до конца января 2025. Под его руководством сборная Казахстана дебютировала во втором по силе дивизионе Лиги наций. Команда потерпела пять поражений при одной ничьей, не забила ни одного гола и опустилась в третий дивизион.

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