Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Манчестер Сити" стал вторым финалистом Кубка Англии по футболу

Опубликовано:

Португальский футболист Бернарду Силва
Бернарду Силва. Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Футболисты "Манчестер Сити" одержали "сухую" победу над "Ноттингем Форест" в полуфинальном матче Кубка Англии сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на лондонском стадионе "Уэмбли". Манчестерцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам англичанина Рико Льюиса (2 минута) и хорвата Йошко Гвардиола (51).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с лондонским "Кристал Пэлас", который разгромил и выбил из борьбы бирмингемскую "Астон Виллу". Решающий матч турнира пройдет 17 мая на "Уэмбли".

"Манчестер Сити" третий раз подряд сыграет в финале Кубка Англии. В позапрошлом сезоне команда взяла титул, в прошлом — уступила "Манчестер Юнайтед". Всего горожане семь раз выигрывали Кубок Англии.

Напомним, чемпионом Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне досрочно стал "Ливерпуль".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239887-manchester-siti-stal-vtorym-finalistom-kubka-anglii-po-futbolu/