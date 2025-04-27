"Манчестер Сити" стал вторым финалистом Кубка Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Сити" одержали "сухую" победу над "Ноттингем Форест" в полуфинальном матче Кубка Англии сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на лондонском стадионе "Уэмбли". Манчестерцы одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам англичанина Рико Льюиса (2 минута) и хорвата Йошко Гвардиола (51).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал Кубка Англии, где сыграет с лондонским "Кристал Пэлас", который разгромил и выбил из борьбы бирмингемскую "Астон Виллу". Решающий матч турнира пройдет 17 мая на "Уэмбли".

"Манчестер Сити" третий раз подряд сыграет в финале Кубка Англии. В позапрошлом сезоне команда взяла титул, в прошлом — уступила "Манчестер Юнайтед". Всего горожане семь раз выигрывали Кубок Англии.

Напомним, чемпионом Английской премьер-лиги в нынешнем сезоне досрочно стал "Ливерпуль".

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