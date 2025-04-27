Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Кайрат" обыграл "Тобол" и сохранил лидерство в таблице КПЛ

Опубликовано:

Футболисты "Кайрата" в КПЛ-2025
Футболисты "Кайрата". Фото: Арман Джаксыгулов / ФК "Кайрат"

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали домашнюю победу над костанайским "Тоболом" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура на Центральном стадионе Алматы. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам белорусского полузащитника Валерия Громыко (4 минута) и португальского хавбека Жоржиньо (60). Единственный мяч гостей забил казахстанский вингер Александр Зуев (79).

Кроме того, в первом тайме алматинцы не реализовали пенальти. Грузинский полузащитник Гиорги Зария на 35-й минуте пробил в штангу с одиннадцатиметровой отметки.

Победа позволила "Кайрату" набрать 17 очков и сохранить первое место в таблице. При этом команда провела семь матчей, так как ранее сыграла перенесенную встречу с "Атырау". "Тобол" же потерпел первое поражение в сезоне КПЛ и с 11 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре алматинцы сыграют на выезде с жезказганским "Улытау", а костанайцы примут петропавловский "Кызылжар".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239863-kayrat-obygral-tobol-i-sohranil-liderstvo-v-tablice-kpl/