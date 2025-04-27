"Кайрат" обыграл "Тобол" и сохранил лидерство в таблице КПЛ

Футболисты алматинского "Кайрата" одержали домашнюю победу над костанайским "Тоболом" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура на Центральном стадионе Алматы. Хозяева поля одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам белорусского полузащитника Валерия Громыко (4 минута) и португальского хавбека Жоржиньо (60). Единственный мяч гостей забил казахстанский вингер Александр Зуев (79).

Кроме того, в первом тайме алматинцы не реализовали пенальти. Грузинский полузащитник Гиорги Зария на 35-й минуте пробил в штангу с одиннадцатиметровой отметки.

Победа позволила "Кайрату" набрать 17 очков и сохранить первое место в таблице. При этом команда провела семь матчей, так как ранее сыграла перенесенную встречу с "Атырау". "Тобол" же потерпел первое поражение в сезоне КПЛ и с 11 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре алматинцы сыграют на выезде с жезказганским "Улытау", а костанайцы примут петропавловский "Кызылжар".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.