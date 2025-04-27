Два гола за четыре минуты принесли "Кызылжару" победу в матче КПЛ с "Кайсаром"

Футболисты петропавловского "Кызылжара" одержали победу над кызылординским "Кайсаром" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках шестого тура. Матч прошел на "Тобол Арене" в Костанае, номинальными хозяевами поля были футболисты "Кызылжара".

Петропавловцы одержали победу со счетом 2:1 благодаря голам ивуарийского нападающего Сенина Себаи (69 минута) и черногорского полузащитника Дарко Зорича (73), которому ассистировал ивуарийский хавбек Нене Гбамбле. Единственный мяч гостей забил казахстанский защитник Карам Султанов (80).

Победа позволила "Кызылжару" набрать восемь очков и подняться на седьмое место в таблице. Однако команда может опуститься ниже по итогам всех матчей тура.

"Кайсар" с тремя баллами после трех ничьих остается на 11-й позиции и опережает только талдыкорганский "Жетысу", "Атырау" и жезказганский "Улытау".

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