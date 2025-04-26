Разгром определил первого финалиста Кубка Англии по футболу

Футболисты лондонского "Кристал Пэлас" одержали победу над бирмингемской "Астон Виллой" в полуфинале Кубка Англии сезона 2024/25, передает корреспондент NUR.KZ.

Первый полуфинальный матч турнира прошел на столичном стадионе "Уэмбли".

"Кристал Пэлас" одержал крупную победу со счетом 3:0 благодаря голу английского полузащитника Эберечи Эзе (31 минута) и дублю сенегальского нападающего Исмаилы Сарра (58, 90+4).

Кроме того, французский форвард лондонцев Жан-Филипп Матета не реализовал пенальти, попав в штангу с одиннадцатиметровой отметки.

Таким образом, "Кристал Пэлас" третий раз в истории вышел в финал Кубка Англии по футболу. Ранее команда не выигрывала этот турнир.

Соперником лондонцев по решающему матчу будет победитель противостояния между "Ноттингем Форест" и "Манчестер Сити", которое пройдет 27 апреля также на "Уэмбли".

Финал Кубка Англии по футболу тоже состоится на крупнейшем стадионе Великобритании, игра запланирована на 17 мая.

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