Гол в концовке определил исход матча между "Актобе" и "Улытау" в КПЛ

Футболисты "Актобе" одержали домашнюю минимальную победу над жезказганским "Улытау" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на Центральном стадионе имени Кобланды Батыра в Актобе. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Единственный мяч на 76-й минуте забил гаитянский форвард Жайро Жан. Голевую передачу отдал казахстанский полузащитник Данияр Усенов.
Победа позволила "Актобе" набрать 13 очков и подняться на четвертое место в КПЛ. По дополнительным показателям команда уступает семейскому "Елимаю". Также выше находятся алматинский "Кайрат" и "Астана", в активе которых по 14 баллов.
"Улытау" с двумя очками остается на последней 14-й позиции. Жезказганцы потерпели четыре поражения при двух ничьих и не одержали ни одной победы в сезоне КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239707-gol-v-koncovke-opredelil-ishod-matcha-mezhdu-aktobe-i-ulytau-v-kpl/