Гол в концовке определил исход матча между "Актобе" и "Улытау" в КПЛ

Футболисты "Актобе" одержали домашнюю минимальную победу над жезказганским "Улытау" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на Центральном стадионе имени Кобланды Батыра в Актобе. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 76-й минуте забил гаитянский форвард Жайро Жан. Голевую передачу отдал казахстанский полузащитник Данияр Усенов.

Победа позволила "Актобе" набрать 13 очков и подняться на четвертое место в КПЛ. По дополнительным показателям команда уступает семейскому "Елимаю". Также выше находятся алматинский "Кайрат" и "Астана", в активе которых по 14 баллов.

"Улытау" с двумя очками остается на последней 14-й позиции. Жезказганцы потерпели четыре поражения при двух ничьих и не одержали ни одной победы в сезоне КПЛ.

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