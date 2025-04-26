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Отмененный гол и пенальти: казахстанский футболист стал участником матча-триллера в России

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Казахстанский футболист Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: Пресс-служба ФК "Ахмат"

Футболисты грозненского "Ахмата", за который выступает казахстанец Максим Самородов, потерпели поражение от "Пари Нижний Новгород" в матче РПЛ, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 26-го тура чемпионата России прошел на стадионе "Нижний Новгород" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч забил уругвайский полузащитник Хуан Босельи, который реализовал пенальти на седьмой компенсированной к первому тайму минуте.

Сразу после перерыва на поле появился Самородов, начавший встречу в запасе. На 52-й минуте он отправил мяч в сетку ворот соперника, воспользовавшись передачей Георгия Мелкадзе. Однако после проверки системой VAR судьи зафиксировали офсайд и отменили гол нападающего сборной Казахстана.

Уже в добавленное ко второму тайму время в ворота нижегородцев был назначен пенальти. На 90+14 минуте с точки бил Надер Гандри, но мяч отбил вратарь хозяев поля Никита Медведев. Однако судьи зафиксировали нарушение правил в этом эпизоде и назначили повторную попытку. Тогда к мячу подошел Самородов, но и его удар отразил Медведев.

В итоге нижегородская команда благодаря победе набрала 23 очка, обогнала "Ахмат" и подмосковные "Химки" и поднялась на 12-е место, выбравшись из зоны стыковых матчей. Грозненцы имеют в активе столько же баллов, но идут на 14-й позиции, то есть в шаге от зоны прямого вылета.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239665-otmenennyy-gol-i-penalti-kazahstanskiy-futbolist-stal-uchastnikom-matcha-trillera-v-rossii/