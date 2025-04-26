Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Окжетпес" и "Женис" не выявили победителя в матче КПЛ

Опубликовано:

Матч "Окжетпеса" и "Жениса" в КПЛ-2025
Матч "Окжетпеса" и "Жениса". Фото: Пресс-служба ФК "Женис"

Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" на своем поле не смогли обыграть астанинский "Женис" в матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Окжетпес" и завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу казахстанского нападающего Даурена Жумата, которому ассистировал отечественный полузащитник Аслан Дарабаев.

Гости отыгрались после перерыва. На 55-й минуте ответный мяч забил бразильский полузащитник Адилио Корреа дос Сантос.

Благодаря этой ничьей "Окжетпес" набрал восемь очков и поднялся на шестое место в таблице. Однако команда может опуститься ниже после других матчей тура.

"Женис" с пятью очками поднялся на восьмую позицию. В активе астанчан по-прежнему нет побед в текущем сезоне КПЛ. Они добились пяти ничьих при одном поражении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2239656-okzhetpes-i-zhenis-ne-vyyavili-pobeditelya-v-matche-kpl/