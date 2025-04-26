"Окжетпес" и "Женис" не выявили победителя в матче КПЛ

Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" на своем поле не смогли обыграть астанинский "Женис" в матче шестого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Окжетпес" и завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 45-й минуте благодаря голу казахстанского нападающего Даурена Жумата, которому ассистировал отечественный полузащитник Аслан Дарабаев.

Гости отыгрались после перерыва. На 55-й минуте ответный мяч забил бразильский полузащитник Адилио Корреа дос Сантос.

Благодаря этой ничьей "Окжетпес" набрал восемь очков и поднялся на шестое место в таблице. Однако команда может опуститься ниже после других матчей тура.

"Женис" с пятью очками поднялся на восьмую позицию. В активе астанчан по-прежнему нет побед в текущем сезоне КПЛ. Они добились пяти ничьих при одном поражении.

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