Победным голом в добавленное время завершился матч "Кызылжара" в чемпионате Казахстана

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" одержал победу на выезде против "Атырау" в матче пятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Мунайши" в Атырау и завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Первый гол в свои ворота на 21-й минуте первого тайма забил бразильский нападающий атырауского клуба Матеус Барбоса.

Во второй половине встречи нападающий хозяев поля Мирам Сапанов смог сравнять счет на 72-й минуте.

Окончательные цифры на табло установил черногорский форвард "Кызылжара" Дарко Зорич, который отправил второй мяч в ворота атырауской команды в компенсированное время (90+7 минута).

Для петропавловской команды это первая победа в сезоне. В активе подопечных Милича Чурчича пять очков и на данный момент они располагаются на восьмом месте. "Атырау" с тремя баллами находится на 12-й строчке в таблице КПЛ.

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