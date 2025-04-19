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"Окжетпес" на выезде обыграл "Улытау" в матче Казахстанской футбольной лиги

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Футбольный клуб "Окжепес"
Футбольный клуб "Окжепес". Фото: пресс-служба ФК "Окжетпес"

Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на выезде сыграл против жезказганского "Улытау" в матче пятого тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась победой футболистов "Окжетпеса" с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 43-й минуте первого тайма с пенальти забил 26-летний казахстанский нападающий кокшетауской команды Даурен Жумат.

Также жезказганцы доигрывали эту игру вдесятером. На 71-й минуте казахстанский нападающий "Улытау" Жасулан Молдакараев получил красную карточку.

После победы "Окжетпесу" набрал семь очков и расположился на шестом месте в таблице КПЛ. "Улытау" же с двумя баллами замыкает чемпионат Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2237319-okzhetpes-na-vyezde-obygral-ulytau-v-matche-kazahstanskoy-futbolnoy-ligi/