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"Челси" проиграл "Легии", но вышел в полуфинал Лиги конференций

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Испанский футболист Марк Кукурелья
Марк Кукурелья. Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Футболисты английского "Челси" на своем поле потерпели поражение от польской "Легии" в ответном четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне и завершилась со счетом 2:1 в пользу варшавской команды. В составе победителей отличились Томаш Пекхарт (10 минута, с пенальти) и Стив Капюади (53). Единственный мяч "Челси" забил Марк Кукурелья (33).

Разгромная победа в первом матче с "Легией" позволила лондонцам оказаться сильнее с общим счетом 4:2. Таким образом, именно английская команда вышла в полуфинал Лиги конференций.

На следующей стадии "Челси" встретится со шведским "Юргорденом", который в дополнительное время выбил из турнира австрийский "Рапид". Стокгольмцы в ответной встрече разгромили венскую команду со счетом 4:1 и победили по общей сумме (4:2).

В другом полуфинале Лиги конференций сыграют испанский "Бетис" и итальянская "Фиорентина", которые выбили из борьбы польскую "Ягеллонию" (общий счет — 3:1) и словенский "Целе" (4:3) соответственно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2236848-chelsi-proigral-legii-no-vyshel-v-polufinal-ligi-konferenciy/