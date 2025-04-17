"Он доказывает в каждой игре": главный тренер "Кайрата" оценил игру Дастана Сатпаева

Главный тренер алматинского футбольного клуба "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин после победы в четвертом туре КПЛ прокомментировал выступление Дастана Сатпаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

16 апреля, алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал разгромную победу над "Атырау" в матче четвертого тура Казахстанской премьер-лиги. В игре забитым мячом отметился 16-летний нападающий Дастан Сатпаев.

Выступление футболиста прокомментировал главный рулевой алматинцев Рафаэль Уразбахтин.

"Он доказывает в каждой игре: выходит, забивает. Его задача — выходить, забивать голы, приносить пользу команде и клубу. Если человек готов — пусть выходит и играет. Прогресс есть, понятно, что он будет прогрессировать. Для него это новый уровень. Мы уверены, что он справится. Здесь важно, чтобы его игра была стабильной, чтобы он забивал и показывал хорошую игру.

Что касается соперников — конечно, мы не хотим, чтобы мы зависели только от одного игрока. У нас достаточно квалифицированных игроков в команде, и мы уверены, что каждый может быть опасным. У нас нет такого, что мы играем только за счёт Дастана. Так просто получается, что он забивает. Но это его задача — он играет в нападении. Естественно, все наши силы, все наши устремления — именно на нападающих. Потому что нападающий ставит финальную точку. А вся наша работа, все наши действия направлены именно на то, чтобы забивать голы", - заявил тренер.

Напомним, в феврале этого года было официально объявлено о трансфере Сатпаева в лондонский "Челси". Присоединиться к "Челси" он сможет летом 2026 года — после достижения совершеннолетия. До этого момента Сатпаев продолжит выступать за "Кайрат".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.