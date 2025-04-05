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Команда Максима Самородова продлила беспроигрышную серию в чемпионате России по футболу

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Максим Самородов
Максим Самородов. Фото: "Ахмат" футбол клубының баспасөз қызметі

Грозненский "Ахмат", за который выступает казахстанец Максим Самородов, сыграл вничью с воронежским "Факелом" в чемпионате России по футболу, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 23-го тура. Матч на стадионе "Факел" прошел без забитых мячей и завершился нулевой ничьей.

Самородов вышел в стартовом составе гостей и провел на поле почти всю встречу. На 86-й минуте форварда сборной Казахстана заменили.

"Ахмат" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи встреч — две победы и пять ничьих. Грозненцы набрали 20 очков, но остаются в зоне стыковых матчей — на 13-й позиции.

Напомним, в марте трансферная стоимость Самородова была значительно повышена благодаря его успешным выступлениям в составе "Ахмата".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2233418-komanda-maksima-samorodova-prodlila-besproigryshnuyu-seriyu-v-chempionate-rossii-po-futbolu/