"Туран" одержал волевую победу над "Кызылжаром" в матче КПЛ с пятью голами

Футболисты туркестанского "Турана" одержали волевую выездную победу над петропавловским "Кызылжаром" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках четвертого тура. "Кызылжар" был номинальным хозяевом поля, но матч прошел на "Тобол Арене" в Костанае.

Гости выиграли со счетом 3:2 благодаря голам белорусского полузащитника Игоря Стасевича (40 минута), узбекистанского хавбека Бехруза Аскарова (67) и российского нападающего Луки Згурского (90+1).

В составе петропавловцев забитыми мячами отметились два ивуарийских футболиста — полузащитник Нене Гбамбле (36) и нападающий Сенин Себаи (44).

Победа стала для "Турана" второй в нынешнем сезоне. С шестью очками команда заняла пятое место, но по итогам тура может опуститься ниже. В следующем матче туркестанцы примут на своем поле "Астану".

В активе "Кызылжара" осталось два очка. Команда идет на 13-й позиции и опережает только шымкентский "Ордабасы". В пятом туре петропавловцы сыграют на выезде с "Атырау".

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