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"Кайрат" обыграл "Туран" и стал единоличным лидером чемпионата Казахстана по футболу

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Момент матча "Туран" - "Кайрат"
Момент матча "Туран" - "Кайрат". Фото: пресс-служба ФК "Кайрат"

В Казахстанской футбольной премьер-лиги прошел первый игровой день третьего тура, в рамках которого состоялись два матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Центральный матч тура прошел в Туркестане, где местный "Туран" принимал алматинский "Кайрат". Встреча завершилась победой действующих чемпионов КПЛ со счетом 2:1.

Авторами голов в составе победителей стали Георгий Зария и Жоржиньо. Единственный мяч за туркестанцев забил Игорь Стасевич.

Победа позволила "Кайрату" возглавить таблицу Казахстанской премьер-лиги, имея в своем активе семь баллов. "Туран" с тремя очками расположился на седьмом месте.

В параллельном матче кызылординский "Кайсар" на своем поле вничью сыграл с кокшетауским "Окжетпесом" - 2:2. Дубль в матче сделал нападающий кызылординцев Айбар Жаксылыков. За гостей отличились Дамир Марат и Страхиня Йованович.

"Окжетпес" после трех туров расположился на пятой строчке с четырьмя баллами. "Кайсар" находится на 11-м месте в таблице КПЛ, набрав два очка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2231538-kayrat-obygral-turan-i-stal-edinolichnym-liderom-chempionata-kazahstana-po-futbolu/