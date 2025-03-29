"Кайрат" обыграл "Туран" и стал единоличным лидером чемпионата Казахстана по футболу

В Казахстанской футбольной премьер-лиги прошел первый игровой день третьего тура, в рамках которого состоялись два матча, передает корреспондент NUR.KZ.

Центральный матч тура прошел в Туркестане, где местный "Туран" принимал алматинский "Кайрат". Встреча завершилась победой действующих чемпионов КПЛ со счетом 2:1.

Авторами голов в составе победителей стали Георгий Зария и Жоржиньо. Единственный мяч за туркестанцев забил Игорь Стасевич.

Победа позволила "Кайрату" возглавить таблицу Казахстанской премьер-лиги, имея в своем активе семь баллов. "Туран" с тремя очками расположился на седьмом месте.

В параллельном матче кызылординский "Кайсар" на своем поле вничью сыграл с кокшетауским "Окжетпесом" - 2:2. Дубль в матче сделал нападающий кызылординцев Айбар Жаксылыков. За гостей отличились Дамир Марат и Страхиня Йованович.

"Окжетпес" после трех туров расположился на пятой строчке с четырьмя баллами. "Кайсар" находится на 11-м месте в таблице КПЛ, набрав два очка.

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