"Нас не простили": Самородов обратился к болельщикам и подвел итоги матча с Уэльсом

Нападающий сборной Казахстана Максим Самородов прокомментировал проигранный матч с Уэльсом, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал Казахстанской федерации футбола.

Команды встретились в Кардиффе в рамках первого тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Валлийцы одержали победу со счетом 3:1.

Самородов вышел в стартовом составе, получил желтую карточку и был заменен на 74-й минуте.

"Хотели зацепиться за очки, но, к сожалению, не получилось. Сделали невынужденные ошибки — исходя из этого, [валлийцы] нас не простили, сразу же реализовали свои моменты. Все-таки сборная не из простых, как говорится.

Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Где бы мы ни были, они всегда нас поддержат, не оставят пустыми трибуны. Очень благодарен, от всей команды хочу сказать большое спасибо. Будем делать всё, стараться выиграть [следующий] матч. Каждое очко очень нужно. У нас цель — только победа. Она всегда стоит, но не всегда получается, к сожалению", — сказал Самородов.

Во втором туре сборная Казахстана сыграет на выезде с Лихтенштейном. Стартовый свисток прозвучит 26 марта в 00:45 по времени Астаны.

Ранее итоги матча с Уэльсом подвел исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Али Алиев.

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