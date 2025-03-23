"Сами себе привезли": Алиев выделил самое обидное в матче сборных Казахстана и Уэльса

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции подвел итоги матча с Уэльсом, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в Кардиффе в рамках первого тура квалификации чемпионата мира 2026 года. Валлийцы одержали победу со счетом 3:1.

"Мы понимали силу соперника, стиль его игры. Очень долго изучали и понимали, чем он силен, какого качества футболисты у них в команде, поэтому выбрали определенную тактику, — сказал после матча Алиев. — Если мы не можем прессинговать, а нас могут обстучать, то садились в определенный блок и работали в нем для того, чтобы перехватить мяч. У нас имеются быстрые игроки в лице Самородова, Чеснокова и Жаксылыкова — это был первый план. Мы должны были выходить в оперативное пространство, которое нам давала команда Уэльса после потери мяча, потому что у них крайние защитники заходили в середину. То пространство, которое на флангах образовывалось, мы и должны были использовать.

Самое обидное — то, что очень много тренировали стандартные положения, но пропустили два мяча со стандартов. Не умаляю достоинств сборной Уэльса, но сами себе привезли два гола. Откровенно хочу признаться: мы ждали, что сможем здесь зацепиться за одно очко, которое мы хотели в стратегическом плане. Но такие стандарты, с которых пропустили, сборной Казахстана непростительны. Еще будем работать над этим компонентом. Сегодня в европейском футболе детали решают многие вещи".

Также Алиев рассказал, как в команде будет проводиться работа над ошибками в преддверии следующего матча.

"Найдем очень позитивные моменты в этой игре. Их было много. Покажем это на видеообзоре наглядно. Будем проводить индивидуальные беседы. Сегодня мне ребят не в чем упрекнуть, кроме этих моментов с концентрацией на стандартах. Нужно выиграть следующий матч, чтобы морально-мотивационная часть была на хорошем уровне", — заключил и.о. главного тренера.

Во втором туре отборочного цикла сборная Казахстана встретится на выезде с Лихтенштейном. Матч начнется 26 марта в 00:45 по времени Астаны.

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