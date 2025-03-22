"Самый приятный момент": Алиев высказался о влиянии Рамазана на подготовку сборной Казахстана

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Али Алиев на пресс-конференции объяснил, как Рамазан повлиял на подготовку, передает корреспондент NUR.KZ.

Национальная команда прошла подготовительный цикл перед стартом в квалификации чемпионата мира 2026 года. В ночь с 22 на 23 марта казахстанцы сыграют на выезде с Уэльсом, через три дня — с Лихтенштейном.

По словам Алиева, почти все футболисты сборной держат пост в рамках священного месяца Рамазан.

"Это самый приятный момент, когда у тебя игроки пропитаны идеей, потому что наша страна имеет традицию. Для нас это большой праздник, большая честь — держать пост в месяц Рамазан. Благодарю своих ребят за то, что они проявляли терпение и уважение к этому месяцу и держали пост. Практически сто процентов — за исключением одного-двух футболистов, которые не исповедуют ислам. Мы были единым кулаком, представляли Казахстан, держали пост. Не считаю это проблемой. Надеюсь, биополе, аура, которые царят в месяц Рамазан, помогают", — сказал Алиев.

Напомним, исполняющий обязанности главного тренера также объяснил, чем футболисты национальной сборной удивили его в совместной работе.

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