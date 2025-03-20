Волевая победа Германии над Италией, ничья Испании и Нидерландов: итоги первых четвертьфиналов Лиги наций

В ночь на пятницу, 21 марта, по казахстанскому времени прошли первые четвертьфиналы Лиги наций УЕФА сезона 2024/25. NUR.KZ подводит итоги игрового дня.

Борьбу за трофей ведут восемь сильнейших команд Лиги А. Все противостояния рассчитаны на два матча.

В первых встречах победителя не выявили только сборные Нидерландов и Испании, которые в Роттердаме сыграли вничью со счетом 2:2. У хозяев отличились Коди Гакпо (28 минута) и Тиджани Рейндерс (46), у гостей — Нико Уильямс (9) и Микель Мерино (90+3). Кроме того, красную карточку у нидерландцев получил Йоррел Хато (82).

Сборная Германии в Милане одержала волевую победу над итальянцами со счетом 2:1 благодаря голам Тима Кляйндинста (49) и Леона Горецки (76). Автором единственного забитого мяча хозяев стал Сандро Тонали (9).

Хорваты на домашнем стадионе в Сплите обыграли французов со счетом 2:0 благодаря голам Анте Будимира (26) и Ивана Перишича (45+1). Датчане в Копенгагене одержали минимальную победу над португальцами — единственный мяч забил Расмус Хойлунд (78).

Ответные матчи во всех четвертьфиналах запланированы на 23 марта. Полуфиналы, матч за третье место и финал пройдут в июне.

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