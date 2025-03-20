Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Разгромом завершился стыковой матч сборных Армении и Грузии в Лиге наций

Опубликовано:

Грузинский футболист Жорж Микаутадзе
Жорж Микаутадзе. Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Мужская сборная Грузии по футболу одержала крупную выездную победу над Арменией в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды оспаривают место во втором по силе дивизионе в следующем розыгрыше турнира. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0 благодаря голу Георгия Кочорашвили (33 минута) и дублю Жоржа Микаутадзе (37, 59).

Ответный матч пройдет 23 марта в Тбилиси. Победитель по сумме двух встреч выступит в дивизионе В в следующем сезоне Лиги наций, проигравший — в дивизионе С.

Полные результаты стыковых матчей 20 марта:

За места в Лиге А

Турция — Венгрия. 3:1

Украина — Бельгия

Австрия — Сербия

Греция — Шотландия

За места в Лиге В

Армения — Грузия. 0:3

Косово — Исландия

Болгария — Ирландия

Словакия — Словения

Ответные матчи во всех восьми противостояниях запланированы на 23 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229902-razgromom-zavershilsya-stykovoy-match-sbornyh-armenii-i-gruzii-v-lige-naciy/