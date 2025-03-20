Разгромом завершился стыковой матч сборных Армении и Грузии в Лиге наций

Мужская сборная Грузии по футболу одержала крупную выездную победу над Арменией в первом стыковом матче Лиги наций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды оспаривают место во втором по силе дивизионе в следующем розыгрыше турнира. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване.

Гости одержали разгромную победу со счетом 3:0 благодаря голу Георгия Кочорашвили (33 минута) и дублю Жоржа Микаутадзе (37, 59).

Ответный матч пройдет 23 марта в Тбилиси. Победитель по сумме двух встреч выступит в дивизионе В в следующем сезоне Лиги наций, проигравший — в дивизионе С.

Полные результаты стыковых матчей 20 марта:

За места в Лиге А

Турция — Венгрия. 3:1

Украина — Бельгия

Австрия — Сербия

Греция — Шотландия

За места в Лиге В

Армения — Грузия. 0:3

Косово — Исландия

Болгария — Ирландия

Словакия — Словения

Ответные матчи во всех восьми противостояниях запланированы на 23 марта.

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