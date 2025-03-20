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Один гол определил победителя в матче сборных Узбекистана и Кыргызстана в квалификации ЧМ-2026

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Матч сборных Узбекистана и Кыргызстана в отборе ЧМ-2026
Матч сборных Узбекистана и Кыргызстана. Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

Мужская сборная Узбекистана по футболу одержала домашнюю победу над Кыргызстаном в отборочном матче чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках седьмого тура группы А. Матч прошел на стадионе "Миллий" в Ташкенте и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный мяч на 40-й минуте забил Хожиакбар Алижонов. Гол проверяли на предмет офсайда, но в итоге засчитали.

Победа позволила сборной Узбекистана набрать 16 очков и остаться на второй позиции, которая позволяет напрямую выйти на чемпионат мира. Выше в таблице располагается только Иран.

Команда Кыргызстана с тремя баллами занимает пятое место и лишилась шансов на прямое попадание на ЧМ-2026. Однако сборная может выйти в четвертый раунд квалификации и побороться за оставшиеся путевки в зоне Азиатской конфедерации футбола. Для этого необходимо занять третье или четвертое место в нынешней группе.

Напомним, ранее определилась первая команда, которая смогла пройти квалификацию на чемпионат мира 2026 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2229893-odin-gol-opredelil-pobeditelya-v-matche-sbornyh-uzbekistana-i-kyrgyzstana-v-kvalifikacii-chm-2026/