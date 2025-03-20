Плюс 600 тысяч евро: казахстанский футболист получил повышение перед началом отбора ЧМ-2026

Специализированный портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости некоторых футболистов Российской премьер-лиги, в том числе казахстанца Максима Самородова, передает NUR.KZ.

Один из лидеров национальной сборной с прошлого августа выступает за грозненский "Ахмат". В чеченской команде 22-летний форвард забил пять мячей в 20 матчах во всех турнирах.

После обновления трансферных стоимостей соответствующий показатель Самородова вырос в полтора раза — на 600 тыс. евро. Теперь казахстанец оценивается на рынке в 1,8 млн евро — это его рекорд. Как подчеркнули авторы рейтинга, на данный прогресс повлияла беспроигрышная весенняя серия "Ахмата".

Среди казахстанских футболистов более высокая трансферная стоимость только у полузащитника турецкого "Бешикташа" Бахтиера Зайнутдинова (3,7 млн евро) и защитника российского "Зенита" Нуралы Алипа (3,5 млн евро).

Напомним, Самородов вошел в состав национальной сборной на первые отборочные матчи чемпионата мира 2026 года. Перед стартом квалификации его гол помог команде выиграть контрольную встречу с Кюрасао.

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