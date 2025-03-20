"Уже не потяну": Артем Дзюба объяснил, почему не хочет переходить в "Кайрат"

Лучший бомбардир в истории сборной России Артем Дзюба, объяснил, почему не готов перейти в казахстанский ФК "Кайрат", передает NUR.KZ со ссылкой на " ".

Сейчас 36-летний футболист выступает за клуб "Акрон" из Тольятти. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее в СМИ, как пишет издание, появилась информация, что в подписании Дзюбы заинтересован казахстанский "Кайрат". Однако сам россиянин не уверен, что перейдет играть в алматинский ФК.

"Я был бы готов поехать в "Кайрат" ради Лиги чемпионов. Но мне рассказали, что там такой чемпионат с искусственными полями и такими городами… Думаю, уже не потяну. Пара искусственных полей - и я, думаю, прямо там и закончу", - цитирует издание Дзюбу.

Отметим, что в прошлом году СМИ сообщали, что Дзюба - ФК "Актобе". Однако вместо этого россиянин выбрал клуб из Тольятти. Тогда его трансферная стоимость составляла 2,8 млн евро (1,3 млрд тенге по актуальному на тот момент курсу).

Добавим, как пишет "РИА Спорт", накануне Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории сборной России, забив один из мячей в товарищеском матче против команды Гренады. В итоге россияне выиграли со счетом 5:0.

На счету 36-летнего форварда теперь 31 мяч в 56 матчах за сборную, предыдущим рекордсменом был Александр Кержаков с 30 мячами на счету.

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