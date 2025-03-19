"Иртыш" и "Каспий" вышли в полуфинал отборочного этапа Кубка Казахстана по футболу

На стадионе "Хан-Тенгри" в Алматы завершилась четвертьфинальная стадия предварительного этапа Кубка Казахстана 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В среду прошли заключительные два матча этой стадии. Актауский "Каспий" в серии пенальти обыграл алматинский "AKAS" со счетом 4:2, тогда как основное время встречи завершилось нулевой ничьей.

Павлодарский "Иртыш" одержал победу над алматинским "SD Family" со счетом 2:1 благодаря голам Армана Смаилова (45 минута) и Даниила Ныркова (48). Единственный мяч столичной команды забил Алан Ерболатов (68).

"Каспий" и "Иртыш" встретятся на следующем этапе. Победитель их очного матча попадет в основную сетку Кубка Казахстана и сыграет в 1/8 финала с алматинским "Кайратом".

В другом полуфинале отборочного этапа встретятся алматинский "Хан-Тенгри" и "Экибастуз". Сильнейший из этой пары в 1/8 финала основного раунда станет соперником шымкентского "Ордабасы".

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