"Ньюкасл" победил "Ливерпуль" и впервые выиграл Кубок английской лиги

Футболисты "Ньюкасл Юнайтед" одержали победу над "Ливерпулем" в финале Кубка английской лиги (Carabao Cup) сезона 2024/2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился со счетом 2:1.

В составе победителей по мячу забили английский защитник Дэн Берн (45 минута) и шведский форвард Александер Исак (52). Автором единственного гола "Ливерпуля" стал итальянский нападающий Федерико Кьеза (90+4).

"Ньюкасл" впервые выиграл Кубок английской лиги. Ранее команды дважды уступала в финалах этого турнира. Трофей стал для "Ньюкасла" первым за 70 лет (без учета побед в Чемпионшипе).

"Ливерпуль" не смог защитить титул, выигранный в прошлом году. Однако мерсисайдцы удерживают лидерство по числу трофеев Кубка английской лиги — десять.

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