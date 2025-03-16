Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ньюкасл" победил "Ливерпуль" и впервые выиграл Кубок английской лиги

Опубликовано:

Футболисты "Ньюкасла" с Кубком английской лиги
Футболисты "Ньюкасла". Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Футболисты "Ньюкасл Юнайтед" одержали победу над "Ливерпулем" в финале Кубка английской лиги (Carabao Cup) сезона 2024/2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Решающий матч турнира прошел в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и завершился со счетом 2:1.

В составе победителей по мячу забили английский защитник Дэн Берн (45 минута) и шведский форвард Александер Исак (52). Автором единственного гола "Ливерпуля" стал итальянский нападающий Федерико Кьеза (90+4).

"Ньюкасл" впервые выиграл Кубок английской лиги. Ранее команды дважды уступала в финалах этого турнира. Трофей стал для "Ньюкасла" первым за 70 лет (без учета побед в Чемпионшипе).

"Ливерпуль" не смог защитить титул, выигранный в прошлом году. Однако мерсисайдцы удерживают лидерство по числу трофеев Кубка английской лиги — десять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228492-nyukasl-pobedil-liverpul-i-vpervye-vyigral-kubok-angliyskoy-ligi/