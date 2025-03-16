Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Один гол определил победителя дерби между "Арсеналом" и "Челси" в АПЛ

Опубликовано:

Матч "Арсенала" и "Челси" в АПЛ 2024/25
Матч "Арсенала" и "Челси". Фото: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Футболисты "Арсенала" одержали минимальную домашнюю победу над "Челси" в лондонском дерби в рамках Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 29-го тура прошел на стадионе "Эмирейтс" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 20-й минуте забил испанец Микель Мерино с передачи норвежца Мартина Эдегора.

Победа позволила "Арсеналу" прервать трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Столичная команда набрала 58 очков и продолжает занимать второе место, уступая только "Ливерпулю", в активе которого 70 баллов.

"Челси" с 49 очками идет на четвертой позиции. Выше "синих" в таблице также располагается "Ноттингем Форест" (54).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228469-odin-gol-opredelil-pobeditelya-derbi-mezhdu-arsenalom-i-chelsi-v-apl/