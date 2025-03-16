Один гол определил победителя дерби между "Арсеналом" и "Челси" в АПЛ

Футболисты "Арсенала" одержали минимальную домашнюю победу над "Челси" в лондонском дерби в рамках Английской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч 29-го тура прошел на стадионе "Эмирейтс" и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч на 20-й минуте забил испанец Микель Мерино с передачи норвежца Мартина Эдегора.
Победа позволила "Арсеналу" прервать трехматчевую безвыигрышную серию в АПЛ. Столичная команда набрала 58 очков и продолжает занимать второе место, уступая только "Ливерпулю", в активе которого 70 баллов.
"Челси" с 49 очками идет на четвертой позиции. Выше "синих" в таблице также располагается "Ноттингем Форест" (54).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2228469-odin-gol-opredelil-pobeditelya-derbi-mezhdu-arsenalom-i-chelsi-v-apl/