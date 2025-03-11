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Гол Роналду помог "Аль-Насру" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

Футболисты саудовского "Аль-Насра" прошли иранский "Эстегляль" в 1/8 финала Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола, передает корреспондент NUR.KZ.

Ответная встреча в этом противостоянии прошла в Эр-Рияде. Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Буль оформил колумбийский форвард Джон Дуран (9, 84 минуты), еще один мяч с пенальти забил португальский нападающий и капитан "Аль-Насра" Криштиану Роналду (27).

Гости половину матча провели в меньшинстве из-за удаления иранского полузащитника Мехрана Ахмади (45+2).

Первая встреча команд в Тегеране завершилась нулевой ничьей. Таким образом, "Аль-Наср" оказался сильнее по сумме двух матчей и вышел в четвертьфинал. Полный список участников следующей стадии и пары соперников определятся позднее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226999-gol-ronaldu-pomog-al-nasru-vyyti-v-chetvertfinal-ligi-chempionov/