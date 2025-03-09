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Футболист сборной Казахстана забил дебютный гол в чемпионате Словакии

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Казахстанский футболист Галымжан Кенжебек
Галымжан Кенжебек. Фото: Пресс-служба ФК "Кошице"

Нападающий сборной Казахстана Галымжан Кенжебек отметился голом за "Кошице" в матче чемпионата Словакии по футболу с братиславским "Слованом", передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках чемпионского этапа, в котором участвуют шесть сильнейших клубов по итогам первой части сезона. Матч прошел на домашнем стадионе "Кошице" и завершился волевой победой гостей со счетом 3:2.

Первый мяч в игре забил Кенжебек, который отличился на 32-й минуте. Это дебютный гол 22-летнего казахстанца за "Кошице", куда он перешел в зимнее трансферное окно. Ранее форвард отметился результативной передачей за новую команду.

Также Кенжебек впервые вышел в стартовом составе "Кошице". В перерыве его заменили.

Хозяева же не смогли удержать преимущество. Еще один мяч в их составе забил Карло Мильянич (57 минута), у "Слована" дубль с пенальти оформил Тигран Барсегян (44 и 51), голом отметился Кенан Байрич (45+4).

"Кошице" с 29 очками остается на шестой позиции в таблице. "Слован" набрал 52 балла и возглавляет чемпионат Словакии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226749-futbolist-sbornoy-kazahstana-zabil-debyutnyy-gol-v-chempionate-slovakii/