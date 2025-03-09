"Актобе" одержал первую победу в новом сезоне Казахстанской премьер-лиги

Футбольный клуб "Актобе" на своем поле обыграл туркестанский "Туран" в рамках второго тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч проходил на стадионе ОСДЮСШОР в Актобе и завершился победой хозяев со счетом 2:1.

Первый гол на 29-й минуте первого тайма был забит сербским защитником актюбинского клуба Неманьей Анджелковичем с передачи российского форварда Идриса Умаева.

Гости смогли отыграться спустя 10 минут после перерыва. Черногорский полузащитник "Турана" Горан Милойко сравнял положение команд.

Окончательный счет установил казахстанский форвард Еркебулан Сейдахмет, на 83-й минуте забивший второй гол "Актобе" в этой встрече.

Таким образом, актюбинцы одержали первую победу в новом сезоне чемпионата Казахстана по футболу и теперь располагаются на третьей строчке в таблице с четырьмя очками. Напомним, в первом туре КПЛ-2025 коллектив из "Актобе" сыграл в ничью с шымкентским "Ордабасы".

"Туран" с тремя баллами опустился на четвертую позицию.

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