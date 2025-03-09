Матч "Барселоны" перенесли из-за трагедии

Футбольный клуб "Барселона" в социальных сетях объявил о переносе домашнего матча чемпионата Испании против "Осасуны" из-за форс-мажора, передает NUR.KZ.

Встреча команд на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в рамках 27-го тура была назначена на 01:00 9 марта по казахстанскому времени.

Однако незадолго до стартового свистка ушел из жизни врач "Барселоны" Карлес Миньярро Гарсия. По этой причине матч каталонцев с "Осасуной" был перенесен на более поздний срок. Новая точная дата на данный момент неизвестна.

"Совет директоров ФК "Барселона" и весь персонал выражают искренние соболезнования семье и друзьям Гарсии в это трудное время", — говорится в сообщении.

На эмблеме каталонцев в социальных сетях теперь расположена траурная лента.

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