"Окжетпес" одержал первую победу после возвращения в КПЛ

Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" одержали домашнюю победу над "Атырау" в матче второго тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей по мячу забили казахстанские форварды Даурен Жумат (6 минута) и Дамир Марат (52). У "Атырау" отличился бразильский защитник Матеус Барбоза (82), для которого гол стал вторым в сезоне.

Благодаря победе "Окжетпес" набрал три очка и догнал в таблице "Атырау". Для команды из Кошкетау это первые баллы после возвращения в КПЛ. Напомним, "Окжетпес" добился повышения в классе благодаря победе в прошлом сезоне Первой лиги.

В третьем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, кокшетаусцы встретятся на выезде с кызылординским "Кайсаром". "Атырау" следующую игру проведут дома против "Актобе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.