Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Окжетпес" одержал первую победу после возвращения в КПЛ

Опубликовано:

Матч "Окжетпеса" и "Атырау" в КПЛ-2025
Матч "Окжетпеса" и "Атырау". Фото: Пресс-служба ФК "Окжетпес"

Футболисты кокшетауского "Окжетпеса" одержали домашнюю победу над "Атырау" в матче второго тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей по мячу забили казахстанские форварды Даурен Жумат (6 минута) и Дамир Марат (52). У "Атырау" отличился бразильский защитник Матеус Барбоза (82), для которого гол стал вторым в сезоне.

Благодаря победе "Окжетпес" набрал три очка и догнал в таблице "Атырау". Для команды из Кошкетау это первые баллы после возвращения в КПЛ. Напомним, "Окжетпес" добился повышения в классе благодаря победе в прошлом сезоне Первой лиги.

В третьем туре, который состоится после паузы на матчи национальных сборных, кокшетаусцы встретятся на выезде с кызылординским "Кайсаром". "Атырау" следующую игру проведут дома против "Актобе".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226597-okzhetpes-oderzhal-pervuyu-pobedu-posle-vozvrashcheniya-v-kpl/