Гол Роналду не помог "Аль-Насру" одержать победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Футболисты "Аль-Насра" на своем поле потеряли очки в столичном дерби против "Аль-Шабаба" в рамках чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 24-го тура прошел в Эр-Рияде и завершился вничью со счетом 2:2.

Гости вышли вперед благодаря голу марокканского нападающего Абдерразака Хамдаллы с пенальти (44 минута). В компенсированное к первому тайму время хозяева забили дважды. Сначала отличился саудовский форвард Айман Яхья (45+2), а затем — Криштиану Роналду (45+7). При этом гол португальского нападающего и капитана "Аль-Насра" несколько минут проверяли на предмет офсайда.

Окончательный счет установил саудовский защитник Мохаммед Аль-Швирех (67). На тот момент хозяева уже играли в меньшинстве из-за удаления другого саудовского защитника Мохаммеда Аль-Фатиля (54).

Ничья позволила "Аль-Насру" набрать 48 очков. Команда занимает четвертое место в таблице.

"Аль-Шабаб" с 40 баллами располагается на шестой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.