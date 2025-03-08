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Гол Роналду не помог "Аль-Насру" одержать победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

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Португальский футболист Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

Футболисты "Аль-Насра" на своем поле потеряли очки в столичном дерби против "Аль-Шабаба" в рамках чемпионата Саудовской Аравии, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч 24-го тура прошел в Эр-Рияде и завершился вничью со счетом 2:2.

Гости вышли вперед благодаря голу марокканского нападающего Абдерразака Хамдаллы с пенальти (44 минута). В компенсированное к первому тайму время хозяева забили дважды. Сначала отличился саудовский форвард Айман Яхья (45+2), а затем — Криштиану Роналду (45+7). При этом гол португальского нападающего и капитана "Аль-Насра" несколько минут проверяли на предмет офсайда.

Окончательный счет установил саудовский защитник Мохаммед Аль-Швирех (67). На тот момент хозяева уже играли в меньшинстве из-за удаления другого саудовского защитника Мохаммеда Аль-Фатиля (54).

Ничья позволила "Аль-Насру" набрать 48 очков. Команда занимает четвертое место в таблице.

"Аль-Шабаб" с 40 баллами располагается на шестой позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226564-gol-ronaldu-ne-pomog-al-nasru-oderzhat-pobedu-v-matche-chempionata-saudovskoy-aravii/