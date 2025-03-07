Гол казахстанского футболиста принес его команде ничью в матче чемпионата России

Футболист сборной Казахстана Максим Самородов отметился забитым мячом за грозненский "Ахмат" в матче чемпионата России, передает корреспондент NUR.KZ.

Команда из столицы Чечни в рамках 20-го тура сыграла на выезде с московским "Локомотивом". Матч завершился вничью со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед благодаря голу Алексея Батракова на 16-й минуте. Гости отыгрались усилиями Самородова. Форвард сборной Казахстана на 40-й минуте воспользовался передачей Дарко Тодоровича, на дриблинге прошел нескольких соперников и нанес точный удар в дальний нижний угол ворот.

Для Самородова этот гол стал третьим в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги и пятым во всех турнирах в составе "Ахмата". В концовке встречи форвард испытывал проблемы со здоровьем, у него сводило ноги. На 89-й минуте нападающего заменили.

"Ахмат" благодаря этой ничьей набрал 17 очков. Грозненцы занимают 14-е место и находятся в зоне стыковых матчей.

Напомним, ранее Самородов вошел в расширенный состав сборной Казахстана на первые игры отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

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