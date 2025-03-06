Сборная Казахстана по футболу опустилась в рейтинге ФИФА

Женская сборная Казахстана потеряла несколько позиций в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
В феврале национальная команда стартовала в новом сезоне Лиги наций. Сначала казахстанки сыграли вничью с Люксембургом, а затем уступили Армении.
Последние результаты сказались на положении команды. Сборная Казахстана потеряла две позиции и опустилась на 108-ю строчку, пропустив выше Литву и Лаос.
Лидером женского рейтинга ФИФА осталась команда США. Значительного рывка среди ведущих сборных добились японки, которые поднялись с восьмой на пятую строчку, опередив Швецию, Канаду и Бразилию.
Женский рейтинг ФИФА от 6 марта 2025 года:
1. США – 2069,06 очка;
2. Испания – 2020,60;
3. Германия – 2014,73;
4. Англия – 2008,98;
5. Япония – 2001,90;
6. Швеция – 1992,25;
7. Канада – 1986,46;
8. Бразилия – 1977,39;
9. КНДР – 1944,23;
10. Нидерланды – 1931,78...
108. Казахстан – 1180,28.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2226131-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-opustilas-v-reytinge-fifa/