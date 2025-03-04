"Деньги не мотивация": Черчесов признался, где хочет продолжить тренерскую карьеру

Бывший тренер национальной сборной Казахстана по Футболу в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, где бы хотел продолжить тренерскую карьеру, передает NUR.KZ.

Заслуженный тренер России Станислав Черчесов стал гостем программы "Футбол России". Журналист отметил, что Черчесова пригласили тренировать в иранский футбольный клуб, но он отказал.

"Деньги не мотивация, и они никогда ею по большему счету не были. Потому что, когда ты куда-то переходишь, ты же должен понимать: их надо отрабатывать. Чтобы их отработать, должно быть какое-то понимание, куда ты идешь, что там будет. Много факторов, которые нужно сравнить и тогда делать тот или иной шаг.

Пока я здесь, и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более, в той ситуации, что в мире творится. Поэтому подождем", - заявил Черчесов.

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Напомним, 27 января российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. В официальном сообщении КФФ было указано, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

После этого Черчесов заявил, что , которые занимаются документами.

"Это нормальный рабочий процесс. Немного неприятный, потому что не до конца сделал то, что планировали. Можно сказать, фундамент уже готов. Но такая ситуация, зато я здесь", - высказывался он о расторжении контракта.

Отметим, увольнению Черчесова предшествовал скандал, связанный с казахским языком. Так, после одного из матчей Черчесов ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?". После этого высказывания на тогда еще наставника сборной Казахстана обрушилась критика о неуважении к государственному языку.

После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением. Однако в Минспорта потребовали от КФФ провести работу с главным тренером. Позже стало известно, что Черчесова оштрафовали за высказывание.