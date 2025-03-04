"Деньги не мотивация": Черчесов признался, где хочет продолжить тренерскую карьеру

Бывший тренер национальной сборной Казахстана по Футболу в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал, где бы хотел продолжить тренерскую карьеру, передает NUR.KZ.
Заслуженный тренер России Станислав Черчесов стал гостем программы "Футбол России". Журналист отметил, что Черчесова пригласили тренировать в иранский футбольный клуб, но он отказал.
"Деньги не мотивация, и они никогда ею по большему счету не были. Потому что, когда ты куда-то переходишь, ты же должен понимать: их надо отрабатывать. Чтобы их отработать, должно быть какое-то понимание, куда ты идешь, что там будет. Много факторов, которые нужно сравнить и тогда делать тот или иной шаг.
Пока я здесь, и еще раз повторяю: есть желание работать в своей стране. Тем более, в той ситуации, что в мире творится. Поэтому подождем", - заявил Черчесов.
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Напомним, 27 января российский специалист Станислав Черчесов покинул пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футболу. В официальном сообщении КФФ было указано, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
После этого Черчесов заявил, что передал информацию юристам, которые занимаются документами.
"Это нормальный рабочий процесс. Немного неприятный, потому что не до конца сделал то, что планировали. Можно сказать, фундамент уже готов. Но такая ситуация, зато я здесь", - высказывался он о расторжении контракта.
Отметим, увольнению Черчесова предшествовал скандал, связанный с казахским языком. Так, после одного из матчей Черчесов ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?". После этого высказывания на тогда еще наставника сборной Казахстана обрушилась критика о неуважении к государственному языку.
После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением. Однако в Минспорта потребовали от КФФ провести работу с главным тренером. Позже стало известно, что Черчесова оштрафовали за высказывание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2225322-dengi-ne-motivaciya-cherchesov-priznalsya-gde-hochet-prodolzhit-trenerskuyu-kareru/