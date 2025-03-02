Нулевой ничьей завершился матч "Кайсара" против "Жениса" в чемпионате Казахстана по футболу

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" провел матч против столичного "Женис" в рамках первого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча проходила на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась нулевой ничьей. Обе команды забрали по одному баллу в свой актив. На данный момент "Женис" расположился на пятом месте в таблице Казахстанской футбольной премьер-лиги.
Кызылординский коллектив же удерживает шестую строчку в КПЛ.
Сегодня, 2-го марта, пройдут еще три матча в рамках первого тура чемпионата Казахстана по футболу.
В Туркестане "Туран" в данный момент принимает кокшетауский "Окжетпес", в Костанае петропавловский "Кызылжар" сыграет против "Жетысу".
Центральным матчем второго соревновательного станет противостояние на "Астана арене" столичной команды против алматинского "Кайрата".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224842-nulevoy-nichey-zavershilsya-match-kaysara-protiv-zhenisa-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/