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Нулевой ничьей завершился матч "Кайсара" против "Жениса" в чемпионате Казахстана по футболу

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ФК "Женис"
ФК "Женис". Фото: пресс-служба Казахстанской премьер-лиги

Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" провел матч против столичного "Женис" в рамках первого тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча проходила на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась нулевой ничьей. Обе команды забрали по одному баллу в свой актив. На данный момент "Женис" расположился на пятом месте в таблице Казахстанской футбольной премьер-лиги.

Кызылординский коллектив же удерживает шестую строчку в КПЛ.

Сегодня, 2-го марта, пройдут еще три матча в рамках первого тура чемпионата Казахстана по футболу.

В Туркестане "Туран" в данный момент принимает кокшетауский "Окжетпес", в Костанае петропавловский "Кызылжар" сыграет против "Жетысу".

Центральным матчем второго соревновательного станет противостояние на "Астана арене" столичной команды против алматинского "Кайрата".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2224842-nulevoy-nichey-zavershilsya-match-kaysara-protiv-zhenisa-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/